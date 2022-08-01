Подарок Лене Катиной сделал её новоиспечённый супруг, уроженец Читы
Бизнесмен и долларовый миллионер Дмитрий Спиридонов, новый муж экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной подарил ей в первую брачную ночь бурятские буузы.
В интервью телеканалу НТВ Дмитрий заявил: «Подарю бурятские позы. Типа хинкали, почитайте в интернете, их ещё буузы называют».
Сам Дмитрий Спиридонов родом из Читы, где и провёл детство и юность.
Ранее бизнесмен принимал участие в ток-шоу «Давай поженимся» в роли жениха. Среди девушек присутствовала и уроженка Читы, однако Дмитрий никого себе не выбрал. «Никто не зацепил», - объяснил он тогда.
На данный момент Дмитрий входит в «100 топ-менеджеров России», а ранее работал в Чите коммерческим директором торговой сети «Славел»
Несмотря на свой переезд в Москву, Дмитрий не забыл о своей малой родине, неоднократно посвящая Чите посты в социальных сетях. А в 2017-м году Дмитрий на своей странице «Вконтакте» выложил пост с фотографией бууз, подписав её: «Чита в Москве. Кто сказал, что бурятский «наркотик» нельзя достать у нас?»
В первую брачную ночь экс-солистка группы «Тату» получила буузы
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