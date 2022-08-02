В Бурятии проведут чемпионат по бодибилдингу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир состоится осенью



2 октября в Бурятии пройдёт открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Мероприятие состоится в Улан-Удэ, в помещении концертно-театрального центра «Феникс».



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет, а также «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения.



Соревнования по бодибилдингу проводятся:

- мужчины - в категориях 75, 85, свыше 85 кг.

Соревнования по классическому бодибилдингу проводятся:

- юниоры соревнуются в абсолютной категории;

- мужчины - в категориях 175 см, 180 см, свыше 180 см.

Соревнования по «Классик физик» («Classic physique») проводятся:

- в абсолютной категории.

Соревнования по пляжному бодибилдингу («Men’s physique») проводятся:

- среди мужчин в категориях 178 см, свыше178 см.

Соревнования по бодифитнесу проводятся:

- женщин в категориях до 163 см, до 168 см, свыше168 см;

- среди мастеров – старше 35 лет.

Соревнования по «Wellness fitness» проводятся:

- среди женщин в абсолютной категории.

Соревнования по фитнес-бикини проводятся:

- среди юниорок до 164 см., до 169 см., свыше 169 см;

- женщин в категориях до 164 см, до 169 см, свыше169 см;

- среди мастеров – старше 35 лет, старше 40 лет;

- фитнес-бикини дебют – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше166 см.

Соревнования по фит-модель проводятся:

- среди женщин в категориях до 163 см, до 166 см, до 169 см, свыше 169 см.;

- среди мастеров – старше 35 лет;

- фитнес-модель дебют – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше166 см.

Соревнования по артистическому фитнесу проводятся:

- среди женщин в абсолютной категории.

Соревнования по фит-пара проводятся:

- в абсолютной категории.



Начало соревнований в 12:00. Аккредитация участников состоится 1 октября в КТЦ «Феникс», сообщает федерация бодибилдинга РБ.



Возрастное ограничение 6+

