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В Бурятии проведут чемпионат по бодибилдингу

В Бурятии проведут чемпионат по бодибилдингу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир состоится осенью

2 октября в Бурятии пройдёт открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». Мероприятие состоится в Улан-Удэ, в помещении концертно-театрального центра «Феникс».

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет, а также «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения.

Соревнования по бодибилдингу проводятся:
- мужчины - в категориях 75, 85, свыше 85 кг.
Соревнования по классическому бодибилдингу проводятся:
- юниоры соревнуются в абсолютной категории;
- мужчины - в категориях 175 см, 180 см, свыше 180 см.
Соревнования по «Классик физик» («Classic physique») проводятся:
- в абсолютной категории.
Соревнования по пляжному бодибилдингу («Men’s physique») проводятся:
- среди мужчин в категориях 178 см, свыше178 см.
Соревнования по бодифитнесу проводятся:
- женщин в категориях до 163 см, до 168 см, свыше168 см;
- среди мастеров – старше 35 лет.
Соревнования по «Wellness fitness» проводятся:
- среди женщин в абсолютной категории.
Соревнования по фитнес-бикини проводятся:
- среди юниорок до 164 см., до 169 см., свыше 169 см;
- женщин в категориях до 164 см, до 169 см, свыше169 см;
- среди мастеров – старше 35 лет, старше 40 лет;
- фитнес-бикини дебют – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше166 см.
Соревнования по фит-модель проводятся:
- среди женщин в категориях до 163 см, до 166 см, до 169 см, свыше 169 см.;
- среди мастеров – старше 35 лет;
- фитнес-модель дебют – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше166 см.
Соревнования по артистическому фитнесу проводятся:
- среди женщин в абсолютной категории.
Соревнования по фит-пара проводятся:
- в абсолютной категории.

Начало соревнований в 12:00. Аккредитация участников состоится 1 октября в КТЦ «Феникс», сообщает федерация бодибилдинга РБ.

Возрастное ограничение 6+
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