На Ольхоне пройдёт турнир по борьбе памяти Михаила Елбаскина

Программа соревнований:







Возрастное ограничение 0+

4-7 августа в бухте Сохтор Ольхонского района состоится межрегиональный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе памяти первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе, мастера спорта СССР Михаила Елбаскина.По предварительной информации, в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из Иркутской и Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского края, Республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва. Также ожидаются борцы из Монголии.В этом году в турнире пройдет разделение по стилям: юноши будут соревноваться, как и прежде, в национальной бурятской борьбе, а мужчины - в вольной. Юноши 2005 г.р. и младше будут состязаться в шести весовых категориях: 40, 45, 50, 55, 60 и свыше 60 кг. Поединки среди взрослых пройдут в олимпийских весовых категориях (57, 65, 74, 86, 97, 125 кг). Также будет разыграно абсолютное первенство среди юношей и мужчин.Призовой фонд турнира составляет более 700 тысяч рублей. Размер призовых в абсолютном первенстве среди мужчин - 100 тысяч, среди юношей – 50 тысяч. Для победителей и призеров турнира, помимо денежных вознаграждений также учредили специальные призы.4.08.2022 – Приезд команд10:00-19-00 – Мандатная комиссия20:00-21:00 – Взвешивание, медицинский контроль21:00-21:30 – Совещание представителей и судей05.08.2022 – Основной соревновательный день08:00-09:00 – Медицинский контроль, взвешивание10:00-17:00 – Предварительные встречи во всех весовых категориях06.08.2022 – Финалы11:00-17:00 – Финальные и утешительные встречи17:00-20:00 – Абсолютное первенство по бурятской национальной борьберодился 9 августа 1958 года в селе Черноруд Ольхонского района Иркутской области. В 17 лет сотворил сенсацию, став чемпионом республики среди взрослых. Уже тогда мог поехать на первенство мира, но помешала травма спины.Вскоре выиграл первенство РСФСР среди юношей. Это было первое золото вольной борьбы Бурятии на подобных соревнованиях. Многократный победитель первенств Бурятской АССР среди юношей и юниоров по вольной и бурятской борьбе, многократный чемпион Бурятии, победитель и призёр всероссийских, всесоюзных и международных соревнований, чемпион СССР среди студентов и сельских спортсменов, мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей, призер международного турнира «Интернационал» Улан-Батор (Монголия), победитель международного турнира на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева.В его активе - громкие победы над атлетами, которые впоследствии стали великими борцами - олимпийским чемпионом Санасаром Оганисяном, чемпионом мира Владимиром Модосяном и другими.Ушёл из жизни в январе 2016 года.на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине с 1996 года по 2001 год. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион по боксу (1964, 1968 гг) Борис Лагутин, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года Великтон Баранников.Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день борцам. В своё время в нем принимали участие Александр Богомоев (трехкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира), Григорий Кожевников (чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России), Баир Омоктуев (четырёхкратный чемпион Европы, чемпион и призёр мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим).