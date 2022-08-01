Бурятский тренер награждён орденом Дружбы

Общество, Фото: личная страница Баира Анандаева

Ещё одному вручили медаль «За заслуги перед Отечеством»



Помощник президента Игорь Левитин вручил орден Дружбы забайкальскому тренеру по стрельбе из лука Баиру Анандаеву на торжественной церемонии открытия международных игр «Дети Азии-2022». Государственную награду наставнику присвоили за успешную подготовку лучника Кирилла Смирнова к Паралимпийским играм, которые прошли в Токио в 2020 году.



Также вместе с Баиром Анандаевым медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены тренера Цыденбал Цыренжапов из Бурятии и Андрей Иксман из Якутии.



- Государственная награда как ни крути самая лучшая. На вручении присутствовал помощник президента Левитин Игорь, министр спорта Олег Матыцин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Орден Дружбы со мной получали ещё два тренера – из Бурятии и Якутии. Будем работать дальше. Я верю, в дальнейшем на спортивном поприще у нас будет немало наград и медалей разных уровней, – отметил преподаватель спортивной школы олимпийского резерва №6 города Читы Баир Анандаев.



Воспитанник Баира Анандаева Кирилл Смирнов в команде с Маргаритой Сидоренко стали параолимпийскими чемпионами на Играх в Токио 2020. В финале турнира по стрельбе из лука отечественные параатлеты оказались сильнее итальянцев. В решающем матче они победили со счётом 5:4, завоевав «золото». «Бронза» досталась спортсменам из Китая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

