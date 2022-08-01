В Бурятии ветераны боевых действий провели субботник ко Дню ВДВ

Порядок навели возле памятника павшим воинам



Ветераны боевых действий провели субботник ко Дню ВДВ в Северобайкальске.



Вместе с десантниками и их детьми активисты Северо-Байкальского отделения «Боевого Братства» Бурятии провели субботник на памятнике павшим воинам.



Участие в уборке также приняли активисты ТОСа «Студенческий».



- Совместными усилиями подмели площадку, лестницы, сменили флаги на новые, убрали окурки у скамеек и очистили площадку от травы, - сообщили в «Боевом Братстве».



День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа.



Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

