Забайкальский баттл оружейников выиграл представитель Монголии

Общество, Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья

Денежный приз получил Алтангэрэл Балжиннямын



29 и 30 июля в Забайкальском крае состоялся Дальневосточный творческий форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог». Одним из его мероприятий стал международный баттл оружейников «МАБО Knife Fest». Участвовали представители Забайкалья, Бурятии, Монголии, Калмыкии и Якутии.



Участники показали свою силу и ловкость в рубке каната и доски, стрельбе из лука и метании ножей. Победителем баттла стал гость из Монголии Алтангэрэл Балжиннямын. Он получил денежный приз – 50 тысяч рублей.



По словам организаторов баттла оружейников, это мероприятие станет традиционным. И, возможно, даже будет путешествовать за пределы Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.

