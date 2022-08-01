Денежный приз получил Алтангэрэл Балжиннямын
29 и 30 июля в Забайкальском крае состоялся Дальневосточный творческий форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог». Одним из его мероприятий стал международный баттл оружейников «МАБО Knife Fest». Участвовали представители Забайкалья, Бурятии, Монголии, Калмыкии и Якутии.
Участники показали свою силу и ловкость в рубке каната и доски, стрельбе из лука и метании ножей. Победителем баттла стал гость из Монголии Алтангэрэл Балжиннямын. Он получил денежный приз – 50 тысяч рублей.
По словам организаторов баттла оружейников, это мероприятие станет традиционным. И, возможно, даже будет путешествовать за пределы Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития.
Забайкальский баттл оружейников выиграл представитель Монголии
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