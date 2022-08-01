В Агинском округе состоится «Большой приз Алханая»
7 августа у подножия священного Алханая в очередной, шестнадцатый раз пройдёт открытый чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» – «Большой приз Алханая». Соревнования посвящены 85-летию со дня образования Агинского Бурятского округа.
В этом году увеличен призовой фонд «Большого приза Алханая»: он составит более одного миллиона рублей. Абсолютный чемпион среди мужчин получит 200 тысяч рублей, а занявший второе место – 100 тысяч рублей. Среди юношей – 30 тысяч и 15 тысяч соответственно.
6 августа начнётся заезд участников. 7 августа с 8:00 будут проведены мандатная комиссия и взвешивание. Спортсмены, опоздавшие на взвешивание, к соревнованиям не допускаются. В 9:30 состоится заседание судейской коллегии совместно с представителями команд.
В 10:00 стартуют соревнования среди юношей. Церемония открытия и начало турнира среди мужчин запланированы на 14:00. В 18:00 пройдёт церемония закрытия, а также наградят победителей и призёров.
Среди юношей схватки проведут в 5 весовых категориях: до 45 кг, до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг и свыше 75 кг. Мужчины покажут своё мастерство в весе: до 63 кг, до 75 кг, до 92 кг и свыше 92 кг.
По окончании основных соревнований проводится абсолютное первенство отдельно среди юношей, отдельно среди мужчин. Соревнования пройдут по правилам бурятской борьбы «Барилдаан», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Возрастное ограничение 6+
На чемпионате по бурятской борьбе разыграют более миллиона рублей
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