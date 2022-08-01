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Актриса Бурдрама поделилась рецептом блюда кочевых народов

Актриса Бурдрама поделилась рецептом блюда кочевых народов
Общество, 
Родители Лосолмы Протасовой до сих пор готовят мясо таким образом

Актриса Бурятского драматического театра Лосолма Протасова поделилась рецептом блюда кочевых народов Монголии борсо. «Полезный контент» она опубликовала на своей странице в соцсети.

- Полезный контент подкатил. После того, как я сняла reels с головным украшением «туйба» многие просили продолжать снимать в этом направлении. Меня не нужно долго уговаривать, и вот я сняла видео. Мои родители до сих пор готовят борсо, сегодня я уточнила технологию, - написала Лосолма Протасова.



Борсо – это сушёное мясо. Монгольские народы придумали такой способ хранения продукта из-за кочевого образа жизни. Зимой мясо высушивают в естественных условиях. Летом сушёное мясо также заготавливают, но здесь отличается технология – предварительно мясо нужно замочить в солёной воде. Перед заготовкой удаляют жир, так как он портится, а также сухожилия. Далее мясо нарезают на полоски 20-30 см, толщиной 2-5 см, и развешивают на верёвках.

- В давние времена воины брали с собой борсо в походы. Во время космического полёта монгольского космонавта Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа и его коллеги российского космонавта Владимира Джанибекова в 1981 году они часто употребляли борсо в пищу в виде прессованной пасты, - рассказала Лосолма Протасова.

В комментариях подписчики актрисы делятся детскими воспоминаниями. Оказалось, что многие лакомились таким мясом в школьные годы. Заготовки у большинства делали бабушки. Сейчас же рецепт оказался несколько подзабыт, но по рассказам тех, кто пробовал блюдо, оно очень вкусное.


Бурятский театр драмы рецепты

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