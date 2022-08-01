Актриса Бурдрама поделилась рецептом блюда кочевых народов

Актриса Бурятского драматического театра Лосолма Протасова поделилась рецептом блюда кочевых народов Монголии борсо. «Полезный контент» она опубликовала на своей странице в соцсети.
- Полезный контент подкатил. После того, как я сняла reels с головным украшением «туйба» многие просили продолжать снимать в этом направлении. Меня не нужно долго уговаривать, и вот я сняла видео. Мои родители до сих пор готовят борсо, сегодня я уточнила технологию, - написала Лосолма Протасова.
Борсо – это сушёное мясо. Монгольские народы придумали такой способ хранения продукта из-за кочевого образа жизни. Зимой мясо высушивают в естественных условиях. Летом сушёное мясо также заготавливают, но здесь отличается технология – предварительно мясо нужно замочить в солёной воде. Перед заготовкой удаляют жир, так как он портится, а также сухожилия. Далее мясо нарезают на полоски 20-30 см, толщиной 2-5 см, и развешивают на верёвках.
- В давние времена воины брали с собой борсо в походы. Во время космического полёта монгольского космонавта Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа и его коллеги российского космонавта Владимира Джанибекова в 1981 году они часто употребляли борсо в пищу в виде прессованной пасты, - рассказала Лосолма Протасова.
В комментариях подписчики актрисы делятся детскими воспоминаниями. Оказалось, что многие лакомились таким мясом в школьные годы. Заготовки у большинства делали бабушки. Сейчас же рецепт оказался несколько подзабыт, но по рассказам тех, кто пробовал блюдо, оно очень вкусное.