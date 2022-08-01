В Бурятии выявят лучшего водителя такси

Региональный этап проведут в три тура
Завтра, 2 августа, в Бурятии состоится региональный этап V всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». Водители такси поборются за денежные призы: 15000, 10000 и 5000 рублей, а победитель представит регион в финале конкурса.
К конкурсу допускаются водители, имеющие действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, у претендента должны отсутствовать грубые нарушения ПДД в течение 2022 года.
Конкурс проходит в три тура. В первом туре у участников проверят знание ПДД. Во втором туре участники продемонстрируют знание улично-дорожной сети и месторасположение объектов культурного наследия, знание исторических фактов и закона о такси.
Третий тур будет практическим. Водительское мастерство проверят при помощи обычного гранёного стакана. На крышу автомобиля установят стакан с водой. Конкурсанты должны выполнить упражнения на плавность вождения. Среди них: «установка детского кресла», «змейка» передним и задним ходом, «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», «повороты на 90 градусов» передним и задним ходом, «стоп-линия». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Возрастное ограничение 18+
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