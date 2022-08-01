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В Бурятии пройдёт молебен о здравии военнослужащих

В Бурятии пройдёт молебен о здравии военнослужащих
Общество,  Фото:Сангха России
На молебен приедут верующие со многих районов республики

12 августа в Мухоршибирском районе Бурятии ламы проведут молебен о здравии российских военнослужащих. Он начнётся в 10 утра в дацане «Амарлин».

- 12 августа в нашем дацане по инициативе председателя землячества Валерия Бальжировича Елбаева пройдёт молебен. Соберутся со всех бурятских поселений нашего района, приедут также из других районов нашей республики. Помолиться может каждый, - рассказал «Байкал-Daily» настоятель дацана «Амарлин» Баясхалан амбай.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля в городе Красногорск Московской области военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации, навестил председатель буддистов Москвы Баир лама. Он пообщался с земляками и провёл для них молебен.

В июне группа добровольцев из Бурятии съездила к участникам спецоперации. У границы священнослужители дацанов и волонтёры передали военнослужащим обереги, хадаки и благовония. 
буддизм

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