Лучники Бурятии стали медалистами первенства России

Общество, Фото: Бурятская федерация стрельбы из лука

Сборная выиграла «золото» среди смешанных команд в стрельбе из классического лука



С 26 по 30 июля в столице Чувашии были разыграны награды первенства России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 31 региона в двух возрастных группах: среди юниоров и юниорок до 21 года, а также юношей и девушек до 18 лет.



Первенство России среди смешанных команд в стрельбе из классического лука у юношей и девушек до 18 лет выиграли представители Бурятии: Алтана М. (СШОР №10) и Александр Г. (СШОР №9). Серебряную медаль у девушек в стрельбе из классического лука завоевала Алина З. (СШОР №10).



У юниоров в стрельбе из блочного лука «бронзу» выиграла Виктория Балаганова.



Спортсменов тренируют Евгений Гырылов, Зинаида Халудорова и Зорикто Будаев, сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.

