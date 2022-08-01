Сборная выиграла «золото» среди смешанных команд в стрельбе из классического лука
С 26 по 30 июля в столице Чувашии были разыграны награды первенства России по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 31 региона в двух возрастных группах: среди юниоров и юниорок до 21 года, а также юношей и девушек до 18 лет.
Первенство России среди смешанных команд в стрельбе из классического лука у юношей и девушек до 18 лет выиграли представители Бурятии: Алтана М. (СШОР №10) и Александр Г. (СШОР №9). Серебряную медаль у девушек в стрельбе из классического лука завоевала Алина З. (СШОР №10).
У юниоров в стрельбе из блочного лука «бронзу» выиграла Виктория Балаганова.
Спортсменов тренируют Евгений Гырылов, Зинаида Халудорова и Зорикто Будаев, сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.
Лучники Бурятии стали медалистами первенства России
Общество, Фото:
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