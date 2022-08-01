10 августа по Улан-Удэ пройдёт крестный ход

Главный храм Бурятии готовится к престольному празднику
10 августа, когда Русская православная церковь отмечает праздник в честь одной из главных своих святынь – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрией», Свято-Одигитриевский кафедральный собор в Улан-Удэ отметит свой престольный праздник.
9 августа в 17 часов в верхнем приделе, во имя иконы Божией Матери «Одигитрия», будет совершено всенощное бдение с литией и акафистом.
На следующий день 10 августа утром всё духовенство епархии и миряне соберутся за божественной литургией, а затем впервые после пандемии и впервые по новому маршруту состоится Одигитриевский крестный ход. Шествие начнётся от Свято-Одигитриевского собора по улицам Ленина с остановкой у часовни святых мучеников Царственных Страстотерпцев, затем по улицам Кирова и Смолина, затем маршрут пройдёт вновь по улице Ленина через Триумфальную арку, затем крестное шествие повернёт на улицу Ербанова и проследует по проспекту 50 лет Октября до строящегося Успенского кафедрального собора, что в парке имени Орешкова. Завершится крестный ход праздничным концертом и общей трапезой.
В торжествах примет участие всё епархиальное духовенство, два состава архиерейского хора: взрослый и детский, хор архиерейского подворья при Свято-Троицком храме, паломники из разных уголков Бурятии и других регионов России.
- Все желающие жители и гости Улан-Удэ могут принять участие в торжествах, посвящённых престольному празднику главного храма Бурятии — Свято-Одигитриевского кафедрального собора и пройти в крестном шествии во главе со старинным образом Божией Матери «Одигитрия», в общей молитве, обращённой ко Господу и Пресвятой Богородице – нашей заступнице и покровительнице нашего Отечества, - приглашает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Программа праздника
9 августа
16:40 — Всенощное бдение с литией и акафистом Пресвятой Богородице перед её старинным образом «Одигирия» Смоленская.
10 августа
7:30 – Водосвятный молебен перед старинным образом «Одигирия» Смоленская.
9:00 — Божественная литургия.
Ориентировочно в 11:00 – По окончании богослужения состоится Одигитриевский крестный ход со старинной Смоленской иконой Божией Матери по центральным улицам Улан-Удэ до строящегося Успенского собора (парк имени Орешкова). Маршрут движения: улицы Ленина (часовня святых мучеников Царственных Страстотерпцев) — Кирова — Смолина — Советская — Ленина (через Триумфальную арку) — Ербанова — проспект 50-летия Октября — строящийся кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.
10 августа по Улан-Удэ пройдёт крестный ход
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