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В Улан-Удэ прилетели тайбоксёры и кикбоксёры из ДНР

В Улан-Удэ прилетели тайбоксёры и кикбоксёры из ДНР
Общество, 
Состоится матчевая встреча Бурятия VS ДНР

Сегодня, 1 августа, в аэропорту Улан-Удэ встретили спортсменов из Донецкой Народной Республики. Они станут участниками матчевой встречи по тайскому боксу и кикбоксингу.

Спортсменов встретили торжественно, по русским обычаям им поднесли хлеб-соль, а по бурятским – белую пищу и хадаки. В аэропорт приехали министр спорта Бурятии Иван Козырев и экс-глава минспорта, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов. 

видео - минспорта Бурятии  

Завтра, 2 августа, спортсмены Бурятии и Донецкой Народной Республики сойдутся в битве за звание лучших по кикбоксингу и тайскому боксу. Международное событие пройдёт 2 августа в региональном центре единоборств «Патриот».

Соревнования по тайскому боксу и кикбоксингу пройдут по категориям: мальчики, юноши и мужчины. Зрителям обещают, что зрелищность поединков точно не оставит никого равнодушным. Всего ожидается семь поединков.

Начало в 11:00.


Возрастное ограничение 0+ 
спорт тайский бокс кикбоксинг ДНР

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