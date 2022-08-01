В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии ребёнку-инвалиду врач назначил лекарственный препарат в форме суспензии. В 2022 году ребёнок лекарством не обеспечен. Причиной послужило направление медицинским учреждением заявки, содержащей неверную лекарственную форму препарата – таблетки. Это повлекло перебой в обеспечении ребёнка-инвалида жизненно важным лекарством.
Главному врачу медицинского учреждения внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
После прокурорского вмешательства ребёнка-инвалида обеспечили лекарством в соответствии с назначением врача, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили лекарством из-за ошибки
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