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В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили лекарством из-за ошибки

В Бурятии ребёнка-инвалида не обеспечили лекарством из-за ошибки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии ребёнку-инвалиду врач назначил лекарственный препарат в форме суспензии. В 2022 году ребёнок лекарством не обеспечен. Причиной послужило направление медицинским учреждением заявки, содержащей неверную лекарственную форму препарата – таблетки. Это повлекло перебой в обеспечении ребёнка-инвалида жизненно важным лекарством.

Главному врачу медицинского учреждения внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После прокурорского вмешательства ребёнка-инвалида обеспечили лекарством в соответствии с назначением врача, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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