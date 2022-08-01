В Улан-Удэ осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 1 августа, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +28,+33, местами +18,+23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +29,+31.
В первый день августа в Бурятии будет жарко
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Общество, 01.08.2022
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