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При проверке школ Бурятии выявили более 150 пожарных нарушений

При проверке школ Бурятии выявили более 150 пожарных нарушений
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
За прошедший учебный год в образовательных организациях зафиксировано пять пожаров

Школы Бурятии проверяют на противопожарную безопасность в преддверие 1 сентября. Всего на контроле находится 472 общеобразовательные организации, в том числе 41 учреждение с круглосуточным пребыванием учащихся, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

- Во всех общеобразовательных организациях в целях предупреждения пожаров на объектах образования проводились проверки и профилактические обследования, противопожарные инструктажи с руководителями, персоналом и учащимися по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторами надзорной деятельности выявлено 157 нарушений требований пожарной безопасности, к исполнению выдано 49 предписаний, к административной ответственности привлечено 12 юридических и 18 должностных лиц, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.

За прошедший учебный год в образовательных организациях зафиксировано пять пожаров. Среди причин – аварийный режим работы электрооборудования и электропроводки. Так, в мае уничтожена кровля здания Боксонской начальной школы в Окинском районе. А июне в результате короткого замыкания произошло возгорание в детском саду «Золотой ключик» в Еравнинском районе.

Сейчас в школах проверяется работоспособность систем противопожарной автоматики, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также источников наружного противопожарного водоснабжения.

В сентябре в школах республики стартует месячник безопасности детей.


школа пожарная безопасность

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