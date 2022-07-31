За прошедший учебный год в образовательных организациях зафиксировано пять пожаров
Школы Бурятии проверяют на противопожарную безопасность в преддверие 1 сентября. Всего на контроле находится 472 общеобразовательные организации, в том числе 41 учреждение с круглосуточным пребыванием учащихся, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
- Во всех общеобразовательных организациях в целях предупреждения пожаров на объектах образования проводились проверки и профилактические обследования, противопожарные инструктажи с руководителями, персоналом и учащимися по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторами надзорной деятельности выявлено 157 нарушений требований пожарной безопасности, к исполнению выдано 49 предписаний, к административной ответственности привлечено 12 юридических и 18 должностных лиц, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
За прошедший учебный год в образовательных организациях зафиксировано пять пожаров. Среди причин – аварийный режим работы электрооборудования и электропроводки. Так, в мае уничтожена кровля здания Боксонской начальной школы в Окинском районе. А июне в результате короткого замыкания произошло возгорание в детском саду «Золотой ключик» в Еравнинском районе.
Сейчас в школах проверяется работоспособность систем противопожарной автоматики, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также источников наружного противопожарного водоснабжения.
В сентябре в школах республики стартует месячник безопасности детей.
При проверке школ Бурятии выявили более 150 пожарных нарушений
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обучение пройдут юные танцоры из Монголии
За прошедший учебный год в образовательных организациях зафиксировано пять пожаров
Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко
Минобороны рассказало о подвиге военнослужащего из Бурятии
Воздух прогреется до +31 градуса
Экоакция прошла Кабанском районе
Всего в соревнованиях участвовали 240 спортсменов со всей страны
Удостоверение и нагрудный знак вручил Алексей Цыденов
Турнир на призы единственного чемпиона мира по вольной борьбе из Бурятии Бориса Будаева в этом году юбилейный. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Зарядная станция позволяет заряжать два автомобиля одновременно
Середина лета миновала. Зелёные кони, «планетарий» и ремонт, ремонт, ремонт… Всё это в июльской подборке фотографий
Автопарк обновится в городах Кяхта, Северобайкальск, Закаменск
Предыдущий пожар был зарегистрирован 23 июля
В республике долгое время не поступало сведений о находках этого вида
Вероятно, желающих оседлать зелёных коней будет меньше