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Байкал войдёт в федеральный проект «Генеральная уборка»

Байкал войдёт в федеральный проект «Генеральная уборка»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко

Озеро Байкал будет включено в федеральный проект «Генеральная уборка». Идею высказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Предложение во время рабочей встречи с Кобзевым поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Озеро включат в проект «Генеральная уборка» в виде отдельного направления «Генеральная уборка на Байкале».

Кроме того, вице-премьер отметила, что планируется продлить мероприятия федерального проекта «Сохранение озера Байкал» до 2030 года. Сейчас срок их реализации установлен до 2024 года.

Федеральный проект «Генеральная уборка» был запущен в России в 2021 году. Это тотальная уборка как на суше, так и на море. Целями проекта значатся обнаружение и ликвидация несанкционированных свалок, заброшенных промышленных предприятий и скважин, а также подъём из акваторий Дальневосточного федерального округа затопленных судов.

На реализацию инициативы в течение трёх лет потратят 20 миллиардов рублей. На 2022 год выделено более четырёх миллиардов.
Байкал экология

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