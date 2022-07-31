Байкал войдёт в федеральный проект «Генеральная уборка»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко



Озеро Байкал будет включено в федеральный проект «Генеральная уборка». Идею высказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Предложение во время рабочей встречи с Кобзевым поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко.



Озеро включат в проект «Генеральная уборка» в виде отдельного направления «Генеральная уборка на Байкале».



Кроме того, вице-премьер отметила, что планируется продлить мероприятия федерального проекта «Сохранение озера Байкал» до 2030 года. Сейчас срок их реализации установлен до 2024 года.



Федеральный проект «Генеральная уборка» был запущен в России в 2021 году. Это тотальная уборка как на суше, так и на море. Целями проекта значатся обнаружение и ликвидация несанкционированных свалок, заброшенных промышленных предприятий и скважин, а также подъём из акваторий Дальневосточного федерального округа затопленных судов.



На реализацию инициативы в течение трёх лет потратят 20 миллиардов рублей. На 2022 год выделено более четырёх миллиардов.

