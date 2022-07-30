Работники культуры собрали 150 мешков мусора на Байкале









Сотрудники детской библиотеки приняли участие в экологической акции, посвящённой уборке стихийных свалок на берегу Байкала в Кабанском районе Бурятии. Благодаря совместным усилиям берег Байкала и близлежащая к нему территория была очищена от мусора. Активисты собирали сигаретные окурки и пластик, оставшийся от недобросовестных отдыхающих и туристов.Всего работниками культуры было собрано 150 мешков мусора и отсортировано в соответствии с существующими экологическими стандартами.- Эта экологическая акция призывает жителей города бережнее относиться к природному наследию республики. Байкал – это наше достояние, и я рада, что благодаря вашей помощи Байкал стал немного чище! - заметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.После уборки территории, прошла встреча работников культуры с членами администрации Кабанского района, которые поблагодарили участников акции, а также рассказали о существующих проблемах, связанных с экологической обстановкой района, сообщили в пресс-службе республиканского минкультуры.