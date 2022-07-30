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Студенты из Бурятии завоевали три медали универсиады

Студенты из Бурятии завоевали три медали универсиады
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой минспорта РБ
Всего в соревнованиях участвовали 240 спортсменов со всей страны

В Грозном на VIII Всероссийской летней универсиаде студенты Бурятской государственной сельхозакадемии завоевали три медали, сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта.

Серебряную медаль универсиады-2022 по вольной борьбе завоевал студент технологического факультета Тумэн Бодиев в весовой категории 74 кг. Мунсэл Цыденова, студентка агрономического факультета, завоевала серебряную медаль в весовой категории 59 кг. В весовой категории до 57 кг бронзовая медаль у Кондратьевой Кристины - студентки агрономического факультета.

Всего участниками соревнований стали 240 спортсменов из 49 вузов страны.




спорт универсиада

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