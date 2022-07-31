Воздух прогреется до +31 градуса
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём +26,+31, местами +20,+25, по северному Прибайкалью +15,+20.
В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +27,+29.
В Бурятии жарко и дождливо
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