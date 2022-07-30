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В Чите открыли первую быструю электрозаправку

В Чите открыли первую быструю электрозаправку
Общество,  Фото:министерство ЖКХ Забайкалья
Зарядная станция позволяет заряжать два автомобиля одновременно

В Чите открыли первую в Забайкальском крае быструю электрозаправку. Зарядная станция расположена на территории ТЦ «Абсолют» на проспекте Маршала Жукова. Её мощность дает возможность пополнить запас батареи в среднем за 40 минут, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Мощность станции – 50 киловатт. Она позволяет заряжать два автомобиля одновременно. Оборудование произведено отечественной компанией «Яблочков». Новая станция стала третьей в Чите. Ранее электрозаправки были установлены рядом с торговыми центрами «Макси» и «Новосити». Однако процесс зарядки аккумулятора с их помощью был более длительным.

На сегодня в Чите официально зарегистрировано 243 электромобиля. Владельцы электромобилей в Чите освобождены от уплаты транспортного налога

Водители электрокаров отмечают, что содержание такой машины обходится минимум в 10 раз дешевле, чем обслуживание автомобиля с бензиновым двигателем. Кроме того, минимизируется вред для окружающей среды, так как электромобили не выбрасывают в атмосферу выхлопные газы, их не нужно заправлять маслом.

Отмечается, что станции дают возможность зарядить аккумулятор электрокара бесплатно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Улан-Удэ открыли первую «быструю» электрозарядную станцию в Бурятии.
автомобили

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