Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2022

Девиз лета: «ремонт и реконструкция». Оперный в лесах. Вместо «Ульгэра» — котлован. В обновлённых парках — удивительные растения. Новинки Этнографического — «планетарий» и электропаровозик.
— Зелёные кони и мохнатый муляж рояля на площади Советов — больше сюра! К осени у каждого улан-удэнца будет модная фотка с зелёным конём. У кого-то даже верхом, в стиле «поединок Челубея с Пересветом». Кому-то за это будет а-та-та. Всё это сильно напоминает какие-то детсадовские игры: вот прилежная девочка аккуратно расставила куколок и любуется ими, но вдруг прибежали злые мальчишки и всё раскидали. Коней оседлали, в рояль нагадили. Кошмар перфекциониста! Там ещё переносные фонтанчики есть, с ними тоже много чего интересного можно напридумывать, — развивает сюжетную линию городских развлечений Сергей Тарасенко.
Третий мост через Уду потихоньку строится, опоры уже готовы. Рядом с ним совершенно потрясающее место, где можно отключиться от городской суеты и послушать шум настоящих двухметровых камышей.
Смотрите также: