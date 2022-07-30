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Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2022

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Середина лета миновала. Зелёные кони, «планетарий» и ремонт, ремонт, ремонт… Всё это в июльской подборке фотографий

Девиз лета: «ремонт и реконструкция». Оперный в лесах. Вместо «Ульгэра» — котлован. В обновлённых парках — удивительные растения. Новинки Этнографического — «планетарий» и электропаровозик.

— Зелёные кони и мохнатый муляж рояля на площади Советов — больше сюра! К осени у каждого улан-удэнца будет модная фотка с зелёным конём. У кого-то даже верхом, в стиле «поединок Челубея с Пересветом». Кому-то за это будет а-та-та. Всё это сильно напоминает какие-то детсадовские игры: вот прилежная девочка аккуратно расставила куколок и любуется ими, но вдруг прибежали злые мальчишки и всё раскидали. Коней оседлали, в рояль нагадили. Кошмар перфекциониста! Там ещё переносные фонтанчики есть, с ними тоже много чего интересного можно напридумывать, — развивает сюжетную линию городских развлечений Сергей Тарасенко.

Третий мост через Уду потихоньку строится, опоры уже готовы. Рядом с ним совершенно потрясающее место, где можно отключиться от городской суеты и послушать шум настоящих двухметровых камышей.

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