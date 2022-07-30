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В Бурятии неделю нет лесных пожаров

В Бурятии неделю нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Предыдущий пожар был зарегистрирован 23 июля

За прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. Стабильная лесопожарная обстановка сохраняется в течение шести дней. Последнее возгорание было зарегистрировано 23 июля, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 297 пожаров на площади 5,5 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 128 возгораний на площади 1,7 тысячи га. За аналогичный период 2020 года площадь, пройденная огнём, составила 89,9 тысяч га. Оперативность тушения в первые сутки - 85, 8%.

Напоминаем, в республике действует особый противопожарный режим. Список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности, размещён на официальном сайте РАЛХ.

- Соблюдайте правила пожарной безопасности! – призывают специалисты.


лесные пожары

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