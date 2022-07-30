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Краснокнижная змея заползла в ограду к жителю Бурятии

Краснокнижная змея заползла в ограду к жителю Бурятии
Общество,  Фото:нацпарк "Тункинский"
В республике долгое время не поступало сведений о находках этого вида

27 июля житель посёлка Аршан Тункинского района Бурятии в ограде дома обнаружил змею.

При детальном изучении выяснилось, что это обыкновенная гадюка, включенная в Красную книгу Республики Бурятия. Данный вид является очень редким, сообщили в национальном парке «Тункинский».

- В Бурятии уже в течение длительного времени не поступало никаких сведений о находках этого вида, - отметили в нацпарке.


Обыкновенная гадюка имеет окраску тела серых и коричневых тонов с оливковым, бурым и красноватым оттенками. Вдоль хребта проходит зигзагообразная полоса черного или темно-коричневого цветов. Кончик хвоста светлый, желтоватый или красноватый. На голове Х-образный рисунок. Длина тела может достигать 75 см, при этом самки крупнее самцов.

Змея является ядовитой, однако укус не смертелен. Тем не менее, в случае несвоевременного или неправильного лечения могут развиться тяжёлые осложнения, вплоть до хронической почечной недостаточности.


Рептилии являются важным звеном большой пищевой цепи. Кроме того, яд змей часто используется для получения вакцин.

- Если вы увидели змею, не делайте резких движений, сразу отходите на безопасное расстояние, не поворачиваясь к змее спиной. Не бегите — в панике вы можете не заметить другую змею и наступить на неё. Если к вам в дом или в сарай заползла змея, не пытайтесь достать её самостоятельно, выведите из помещения домочадцев, в первую очередь детей и животных, заприте его и звоните на службу № 112, вызывайте спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в нацпарке.

Специалисты поймают змею и отвезут её подальше от вашего участка.


змея

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