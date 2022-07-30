В Забайкалье задержали полицейского, получившего взятку в виде квартиры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Расследуется уголовное дело



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.



По данным следствия, подозреваемый, который ранее замещал должность начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Забайкальскому краю, получил взятку в виде квартиры от одного из крупных читинских предпринимателей за оказание общего покровительства.



Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которому вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).



- Сегодня оба фигуранта были задержаны следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ. Проведены обыски и другие необходимые следственные действия. Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения, а также избрании в их отношении меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.



