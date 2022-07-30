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В Забайкалье задержали полицейского, получившего взятку в виде квартиры

В Забайкалье задержали полицейского, получившего взятку в виде квартиры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Расследуется уголовное дело

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Башкортостан. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый, который ранее замещал должность начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Забайкальскому краю, получил взятку в виде квартиры от одного из крупных читинских предпринимателей за оказание общего покровительства.

Кроме того, следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которому вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

- Сегодня оба фигуранта были задержаны следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ. Проведены обыски и другие необходимые следственные действия. Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения, а также избрании в их отношении меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Забайкальский край полиция взятка

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