Музей Северобайкальска готовится к открытию

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Завершается ремонт помещений музейно-выставочного комплекса



В музейно-выставочном комплексе города Северобайкальск подходит к концу капитальный ремонт. Совсем скоро экспозиции снова будут доступны для жителей и гостей города.



Ремонт стартовал в марте этого года и на сегодняшний день специалисты произвели полную замену электрооборудования, сантехники, пожарно-охранной сигнализации. Также закончен косметический ремонт стен, потолка, заменены дверные полотна, обустроена прилегающая территория и полностью оборудовано современное фондохранилище.



В настоящее время строительная бригада проводит финальные работы, а сотрудники музея ведут подготовительные работы к открытию и уже начинают выставлять экспонаты картинной галереи и музея «История БАМ».



Напомним, что это первый ремонт помещений с момента переезда музея «История БАМ» и картинной галереи в новое здание в 2009 году. На ремонт было выделено более 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.

