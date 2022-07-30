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Музей Северобайкальска готовится к открытию

Музей Северобайкальска готовится к открытию
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северобайкальска
Завершается ремонт помещений музейно-выставочного комплекса

В музейно-выставочном комплексе города Северобайкальск подходит к концу капитальный ремонт. Совсем скоро экспозиции снова будут доступны для жителей и гостей города.

Ремонт стартовал в марте этого года и на сегодняшний день специалисты произвели полную замену электрооборудования, сантехники, пожарно-охранной сигнализации. Также закончен косметический ремонт стен, потолка, заменены дверные полотна, обустроена прилегающая территория и полностью оборудовано современное фондохранилище.

В настоящее время строительная бригада проводит финальные работы, а сотрудники музея ведут подготовительные работы к открытию и уже начинают выставлять экспонаты картинной галереи и музея «История БАМ».

Напомним, что это первый ремонт помещений с момента переезда музея «История БАМ» и картинной галереи в новое здание в 2009 году. На ремонт было выделено более 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
Северобайкальск Бурятия музей капитальный ремонт

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