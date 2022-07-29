В Бурятии суд обязал закрасить запрещённую надпись на цистерне





В тот же день районная администрация сообщила об исполнении судебного решения, указав, что надпись закрашена, цистерна перемещена на свалку.





В селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии стоит металлическая цистерна, на одной из сторон которой уже долгое время имеется крупная надпись криминальной субкультуры «АУЕ» (экстремистская организация, запрещённая в России). Надпись неизвестные нанесли белой краской.Иск о понуждении закрасить уже эту надпись в суд подала прокуратура.- Непринятие администрацией «Баунтовский эвенкийский район» мер по очищению металлической цистерны от указанной надписи нарушает интересы Российской Федерации, государственная политика которой направлена на профилактику правонарушений, в том числе на воспрепятствование распространению криминальной субкультуры, пропагандирующей «воровские» и тюремные интересы среди несовершеннолетних и молодёжи, - пояснили пресс-службе Баунтовского суда.В судебном заседании представитель районной администрации исковые требования признал.Решением суда на власти Баунтовского района возложена обязанность до 1 августа устранить запрещённую надпись.