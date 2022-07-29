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В Бурятии суд обязал закрасить запрещённую надпись на цистерне

В Бурятии суд обязал закрасить запрещённую надпись на цистерне
Общество,  Фото:Баунтовский районный суд
Надпись уже давно «красуется», а местные власти не принимали никаких действий

В селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии стоит металлическая цистерна, на одной из сторон которой уже долгое время имеется крупная надпись криминальной субкультуры «АУЕ» (экстремистская организация, запрещённая в России). Надпись неизвестные нанесли белой краской.

Иск о понуждении закрасить уже эту надпись в суд подала прокуратура.

- Непринятие администрацией «Баунтовский эвенкийский район» мер по очищению металлической цистерны от указанной надписи нарушает интересы Российской Федерации, государственная политика которой направлена на профилактику правонарушений, в том числе на воспрепятствование распространению криминальной субкультуры, пропагандирующей «воровские» и тюремные интересы среди несовершеннолетних и молодёжи, - пояснили пресс-службе Баунтовского суда.

В судебном заседании представитель районной администрации исковые требования признал.

Решением суда на власти Баунтовского района возложена обязанность до 1 августа устранить запрещённую надпись.

В тот же день районная администрация сообщила об исполнении судебного решения, указав, что надпись закрашена, цистерна перемещена на свалку. 

экстремизм

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