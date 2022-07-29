В Улан-Удэ горячую воду 80 домов на Шишковке получат 1 августа

На Шишковке 80 многоквартирных домов подключат к водоснабжению уже 1 августа. Горячее водоснабжение подключат потребителям домов на участке от улицы Хоца Намсараева до улицы Пушкина, 18, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», горячую воду в Железнодорожном районе отключили с 21 июля по 1 сентября. Причина – реконструкция тепломагистрали №3. Сейчас подрядчик ведёт демонтажные работы на участке по улице Пушкина – от улицы Юного Коммунара до Сенчихина.
Строители провели на тепловой камере-21 врезку в междомовые сети. Это позволит подключить к воде потребителей 80 многоквартирных домов к 1 августа.
Однако до 1 сентября ограничено горячее водоснабжение 64 домов на участке по улице Пушкина до улицы Сенчихина.
Социальные объекты подключены к водоснабжению от автономных источников.
В рамках реконструкции будут заменены физически изношенные конструкции тепловых сетей и оборудования насосной станции с увеличением пропускной способности магистрали с 1100 т/час до 3300 т/час. Это позволит поддерживать необходимый гидравлический и температурный режим в сетях, повысить надежность и бесперебойное теплоснабжение жителей Железнодорожного района, подключенных от тепломагистрали №3.
В начале недели представители власти принесли извинения перед жителями за столь длительное отключение, но призвали отнестись с пониманием.