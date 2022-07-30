Местами возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июля, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по северу местами ливни, возможен град.
Ветер западный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +24,+29, при дожде +18,+23.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +25,+27.
В Бурятии до +29 градусов
Общество, Фото:
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