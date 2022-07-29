Во время камлания в небе должен появиться орёл
7 августа на острове Ольхон в посёлке Хужир состоится 20 международный шаманский тайлган «Сакральное сердце земли».
Организаторами выступят бурятский шаманский межрегиональный центр «Тэнгэри» под руководством верховного шамана Баира Цырендоржиева и иркутские шаманские центры «Байкал» и «Сулдэ».
Участие в молебне примут шаманы Монголии, Германии, Казахстан, Узбекистана и других регионов России.
- На тайлган-слёт-конференцию съезжаются шаманы и паломники со всего мира. Молебствие проводится по старинным традициям и длится практически целый день. Во время камлания на специально отведённой площадке в Хужире в небе всегда появляется орёл — хранитель священного острова. Присутствуя на международном тайлгане, паломники и верующие получают благословение Арын 13 Ноёд, - сообщили в центре «Тэнгэри».
Летний тайлган посвящён великим 13 северным хатам, которые являются хранителями и защитниками Сибири.
На Ольхоне соберутся шаманы из пяти стран
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