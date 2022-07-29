Птица попозировала случайным фотографам
В ходе патрулирования лесов Улан-Удэ работники городского лесничества повстречали одного из главных «санитаров леса» – чёрного дятла. Лесничие смогли его сфотографировать.
- Дятлов называют санитарами леса, так как, поедая большое количество личинок вредителей деревьев или взрослых насекомых, они предотвращают неконтролируемое увеличение популяции вредителей, - сообщает пресс-служба городского лесничества.
Чёрный дятел или желна – самый крупный из наших дятлов – почти с ворону. Кроме мощной дроби, имеет громкий голос с разными типами криков. Обитают по всей лесной зоне России. Также в Улан-Удэ и окрестностях можно встретить и другие виды дятлов. Чаще – большого пёстрого дятла, реже – малого пёстрого, белоспинного и трёхпалого дятлов.
Лесничие Улан-Удэ встретили чёрного дятла
Общество, Фото:
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