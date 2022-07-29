29 июля

28 июля

Популярное

В Улан-Удэ состоится автомотофестиваль «BaikalSound»

В Улан-Удэ состоится автомотофестиваль «BaikalSound»
Общество,  Фото:pixabay.com
Посетители мероприятия смогут проголосовать за понравившийся автомобиль

31 июля в Улан-Удэ впервые пройдёт автомотофестиваль «BaikalSound 2022». В рамках мероприятия участники посоревнуются в таких дисциплинах, как «АвтоЗвук», «РетроКар СССР», «РетроКар Япония», «Мото», «Стайлинг-Тюнинг».

- Все присутствующие будут голосовать за понравившуюся машину в любой дисциплине. Это будет громко, - обещают организаторы.

Фестиваль развернётся с 12:00 до 18:00 в 110 квартале, на площадке у торгово-развлекательного центра «Мёд» и соберёт множество любителей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ фестиваль автомобили мотоциклы Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Чайф» и «Burito» поздравят Читу с Днём железнодорожника
«Чайф» и «Burito» поздравят Читу с Днём железнодорожника
Общество, 29.07.2022
В этот день также состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
Общество, 29.07.2022
Собранные средства пойдут в помощь бездомным животным
В Улан-Удэ музей приглашает пенсионеров на Дни открытых дверей
В Улан-Удэ музей приглашает пенсионеров на Дни открытых дверей
Общество, 29.07.2022
Филиал Кяхтинского музея проводит акцию «Старшее поколение»
В Бурятии пройдёт этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука
В Бурятии пройдёт этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука
Общество, 29.07.2022
Соревнования состоятся в Горячинске
На севере Бурятии опять изменится расписание электричек
На севере Бурятии опять изменится расписание электричек
Общество, 29.07.2022
Несколько пригородных поездов поменяют расписание из-за ремонтных работ
В Улан-Удэ детям помогают собраться в школу
В Улан-Удэ детям помогают собраться в школу
Общество, 29.07.2022
В Бурятии стартовала ежегодная благотворительная акция
Спортсмены Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших России
Спортсмены Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших России
Общество, 29.07.2022
Соревнования пройдут в 11 регионах страны
Лесничие Улан-Удэ встретили чёрного дятла
Лесничие Улан-Удэ встретили чёрного дятла
Общество, 29.07.2022
Птица попозировала случайным фотографам
Верующие Бурятии отметили День крещения Руси
Верующие Бурятии отметили День крещения Руси
Общество, 29.07.2022
В храмах республики провели праздничные богослужения
В Иркутске появятся светофоры с совмещённой фазой
В Иркутске появятся светофоры с совмещённой фазой
Общество, 29.07.2022
Дополнительную секцию добавят на светофорах на четырёх участках
Студентка из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Студентка из Бурятии стала лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 29.07.2022
Работа Ирины Айкановой стала одной из лучших в номинации «Художественная обработка металла»
Алину Загитову зазывают развивать фигурное катание в Монголии
Алину Загитову зазывают развивать фигурное катание в Монголии
Общество, 29.07.2022
Олимпийская чемпионка посетила посольство Монголии в Москве
Даши Намдакову вручили награду «Green Mobility Award»
Даши Намдакову вручили награду «Green Mobility Award»
Общество, 29.07.2022
Скульптор стал обладателем номинации «Инвестиции в будущее»
В Бурятии премировали любительские постановки
В Бурятии премировали любительские постановки
Общество, 29.07.2022
Названы победители конкурса по отбору театральных любительских коллективов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^