В Улан-Удэ состоится автомотофестиваль «BaikalSound»

Посетители мероприятия смогут проголосовать за понравившийся автомобиль



31 июля в Улан-Удэ впервые пройдёт автомотофестиваль «BaikalSound 2022». В рамках мероприятия участники посоревнуются в таких дисциплинах, как «АвтоЗвук», «РетроКар СССР», «РетроКар Япония», «Мото», «Стайлинг-Тюнинг».



- Все присутствующие будут голосовать за понравившуюся машину в любой дисциплине. Это будет громко, - обещают организаторы.



Фестиваль развернётся с 12:00 до 18:00 в 110 квартале, на площадке у торгово-развлекательного центра «Мёд» и соберёт множество любителей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 6+

