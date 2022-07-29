Посетители мероприятия смогут проголосовать за понравившийся автомобиль
31 июля в Улан-Удэ впервые пройдёт автомотофестиваль «BaikalSound 2022». В рамках мероприятия участники посоревнуются в таких дисциплинах, как «АвтоЗвук», «РетроКар СССР», «РетроКар Япония», «Мото», «Стайлинг-Тюнинг».
- Все присутствующие будут голосовать за понравившуюся машину в любой дисциплине. Это будет громко, - обещают организаторы.
Фестиваль развернётся с 12:00 до 18:00 в 110 квартале, на площадке у торгово-развлекательного центра «Мёд» и соберёт множество любителей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоится автомотофестиваль «BaikalSound»
Общество, Фото:
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