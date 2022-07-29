Алину Загитову зазывают развивать фигурное катание в Монголии

Общество, Фото: посольство Монголии в Москве

Олимпийская чемпионка посетила посольство Монголии в Москве



27 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила посольство Монголии в Москве, где обменялась мнениями о возможностях развития фигурного катания в братской стране в сотрудничестве с монгольскими спортивными деятелями и организациями. Об этом говорится в пресс-релизе посольства.



Советники посольства рассказали о большом интересе монголов к соревнованиям по фигурному катанию и хоккею, а также проинформировали о новом ледовом дворце, который был введён в эксплуатацию в Улан-Баторе год назад. Также они передали желание руководства компании, построившей дворец для зимних видов спорта, пригласить российскую фигуристку посетить Монголию и тем самым сделать первый шаг к развитию фигурного катания в Монголии.



Алина Загитова и её менеджер с интересом выслушали предложение и согласились подробно его обсудить, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

