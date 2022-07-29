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Спортсмены Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших России

Спортсмены Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в 11 регионах страны

В августе стартует I всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Спортивные соревнования будут проведены в одиннадцати субъектах Российской Федерации по 40 видам спорта и 330 дисциплинам. В них примут участие более 10 тысяч сильнейших атлетов страны.

Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, на спартакиаде выступят бурятские борцы. Соревнования по вольной борьбе будут проходить в Казани с 20 по 26 августа.

В сборную войдут:
 
Весовая категория до 61 кг
Алдар Бальжинимаев
Жаргал Дамдинов
Ананда Дашиев
Алдар Мункуев

Весовая категория до 74 кг
Тумэн Бодиев

Весовая категория до 97 кг
Илья Жибалов

Весовая категория до 125 кг
Балдан Цыжипов

Резерв: Балдан Дондоков (до 61 кг), Виктор Жербаев (до 65 кг) и Никита Жаргалов (до 74 кг).

Напомним, что на спартакиаде в Москве выступят шесть лучников Бурятии. В состав сборной вошли Инна Степанова, Бальжинима Цыремпилов, Эрдэм Цыдыпов, Эрдэм Ирдынеев, Виктория Будаева и Эржена Очирова.

Спортивная программа спартакиады будет максимально приближена к программе XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже. 
Бурятия спорт спортсмены лучники стрельба из лука вольная борьба спартакиада

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