Иркутский спортсмен отправится на Всемирные специальные Олимпийские игры

Всадники Иркутской области завоевали 11 медалей на спартакиаде специальной олимпиады



Спортсмены Иркутской области блестяще выступили на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту, завоевав 11 медалей. Соревнования проходили в конно-спортивном клубе «Виват, Россия!» в Московской области, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



В копилке спортсменов Иркутской области – четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. В дисциплине «рабочая тропа» в уровне АI золотую медаль выиграл Евгений Кузьминский, серебряным призёром стал Дмитрий Глаголев. В уровне СI в этой дисциплине второе место – у Никиты Девятченко. Бронзовую медаль в уровне ВI получил Артём Березин.



В эстафете «Огибание шестов» победителями стали Дмитрий Глаголев и Артём Березин, второй результат показали Евгений Кузьминский и Никита Девятченко.



В завершающий день соревнований всадники Иркутской области выступили в дисциплине «выездка» и заняли следующие места в уровне АI (шаг, рысь, галоп): первое место – Дмитрий Глаголев на Изумруде, второе место – Евгений Кузьминский на Графе Уэй. А в уровне СI (шаг) Никита Девятченко на Шустром стал обладателем бронзовой награды.



Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по конному спорту являлась отборочной на Всемирные специальные Олимпийские игры 2023 года. В завершении турнира по правилам специального олимпийского движения среди спортсменов, которые по результатам трёх дней соревнований завоевали золотые медали, была проведена жеребьёвка на право представлять Россию на Всемирных играх. По её итогам Дмитрий Глаголев вошёл в основной состав сборной страны, а Артём Березин – первым номером в резервный состав.



