Несколько пригородных поездов поменяют расписание из-за ремонтных работ
С 29 июля по 30 сентября в связи с проведением ремонтных работ на участках БАМа и Транссиба в Бурятии и Иркутской области вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов. Среди них: Северобайкальск – Новый Уоян, Северобайкальск – Кюхельбекерская, Иркутск-Сортировочный – Подкаменная, Иркутск-Сортировочный – Глубокая, Тулун – Зима.
Разница с прежним расписанием составляет до 1 часа 13 минут.
- Узнать актуальный график движения электропоездов можно по бесплатному телефону центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
На севере Бурятии опять изменится расписание электричек
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