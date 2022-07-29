На севере Бурятии опять изменится расписание электричек

Несколько пригородных поездов поменяют расписание из-за ремонтных работ



С 29 июля по 30 сентября в связи с проведением ремонтных работ на участках БАМа и Транссиба в Бурятии и Иркутской области вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов. Среди них: Северобайкальск – Новый Уоян, Северобайкальск – Кюхельбекерская, Иркутск-Сортировочный – Подкаменная, Иркутск-Сортировочный – Глубокая, Тулун – Зима.



Разница с прежним расписанием составляет до 1 часа 13 минут.



- Узнать актуальный график движения электропоездов можно по бесплатному телефону центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

