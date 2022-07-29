Отдыхающие и зверёк удивлённо смотрели друг на друга
Туристы на Байкале встретили белку-летягу. Видео опубликовали в Telegram-канале «Бабр.Медиа».
Отдыхающие застали маленького пушистого зверька на берегу Баргузинского залива в Бурятии. Судя по видео, турист увидел его впервые и был крайне удивлён его появлению.
- Я думал ты чучело, а оказывается не чучело – вы живая белка! Вот это да! - удивился турист.
Однако не только турист испытывал любопытство, но и скорее всего сам зверёк. Обычно белки-летяги очень застенчивые животные. Они ведут ночной образ жизни (собственно, туристы и увидели его ночью), а зимой могут спать несколько дней.
Белка-летяга — исключительно лесное животное, проводящее практически всю свою жизнь в кронах и дуплах высоких деревьев, предпочитая лиственные и реже смешанные леса. Они любят деревья, особенно те, на которых дятлы оставляют отверстия, идеально подходящие для удобных гнёзд.
Между передними и задними лапами у белки-летяги имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, играющая роль парашюта и частично несущей поверхности при прыжках.
Заметить летягу в лесу очень сложно, так как окраска помогает ей сливаться с деревьями. Следы на земле оставляет редко, и в целом они напоминают беличьи. О присутствии летяги в лесу можно узнать по уборным — кучкам помёта, похожего на ярко-жёлтые муравьиные яйца. Поздно вечером можно услышать и голос летяги — низкое стрекотание.
В Бурятии туристы запечатлели белку-летягу
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