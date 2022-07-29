Байкальские спасатели и добровольцы привели в порядок мост

Мост Связной построили в 2016 году, в 2019 его смыло большой водой. В феврале и июне 2020 спасатели и добровольцы в два этапа восстановили, обновили и укрепили конструкцию.- Мост активно эксплуатируется туристами, спасателями и грибниками. При помощи троса мы зафиксировали правую часть, а также разгрузили конструкцию по центру и обновили перила. Конечно, любой мост требует обслуживания и регулярного мониторинга. Чем мы и занимаемся при поддержке руководства БПСО, – прокомментировал ветеран Байкальского отряда Виталий Бочков.