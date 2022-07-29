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Байкальские спасатели и добровольцы привели в порядок мост

Байкальские спасатели и добровольцы привели в порядок мост
Общество,  Фото:БПСО
Мост нужен туристам, спасателям и грибникам

Мост через горную реку Лангатуй в предгорьях хребта Хамар-Дабан привели в порядок. За работу взялась объединённая группа специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) и добровольцев.

- Долгие годы инициативная группа ветеранов туризма и спасательного дела обеспечивает безопасность туристских маршрутов, поддерживая переправы на наиболее загруженных активными туристами направлениях, - сообщили в БПСО.

 

Мост Связной построили в 2016 году, в 2019 его смыло большой водой. В феврале и июне 2020 спасатели и добровольцы в два этапа восстановили, обновили и укрепили конструкцию.

- Мост активно эксплуатируется туристами, спасателями и грибниками. При помощи троса мы зафиксировали правую часть, а также разгрузили конструкцию по центру и обновили перила. Конечно, любой мост требует обслуживания и регулярного мониторинга. Чем мы и занимаемся при поддержке руководства БПСО, – прокомментировал ветеран Байкальского отряда Виталий Бочков. 

мост спасатели

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