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В Улан-Удэ после акта вандализма отремонтировали скейт-площадку

В Улан-Удэ после акта вандализма отремонтировали скейт-площадку
Общество,  Фото:Дирекция по паркам
Покрытие горок пришлось менять

Скейт-площадку в парке имени Орешкова в Улан-Удэ открыли после ремонта. Здесь заменили покрытие горок, постелив специальную ламинированную фанеру.

- Открытие скейт-площадки планировалось в середине августа. Но получилось быстрее закупить необходимый материал и сделать ремонт. Ждём всех на обновленной площадке и просим посетителей парков бережно относиться к имуществу и оборудованию, - обратилась к горожанам сотрудник Дирекции по паркам Екатерина Суранова.


Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июля скейт-площадку в парке имени Орешкова закрыли на внеплановый ремонт из-за повреждённого покрытия горок. Вандалы выбили там покрытие, наделав в нём большие дыры.

скейтбординг скейтеры

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