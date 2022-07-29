В Бурятии лесовод рассказал о настигшей их огненной стене

Анатолий пошёл в школу в Кяхтинском районе, а на каникулах всегда приезжал к родным. Уже в девять лет он начал помогать отцу и ездил с ним на посадки леса.- Сначала отец прокладывал борозды для посадки на тракторе, а затем он брал меч Колесова, а я не отставал от него – бегал с ведёрком сеянцев и помогал высаживать. Так вместе с сотрудниками лесхоза мы восстанавливали погибшие площади, - с улыбкой рассказывает Анатолий.После окончания школы он устроился в Заиграевский лесхоз и встал на защиту лесных богатств. Первый пожар он вспоминает до сих пор.- Это было летом 1999 года, пожар возник на горе. Огонь стремительно поднимался по лесной подстилке вверх. Мы забрались практически на самую верхушку горы, чтобы провести встречный отжиг. Вдруг сменился ветер, и мы не успели даже опомниться, как поднялся верховой пожар, подошёл с разных сторон и практически взял нас в кольцо. Нам удалось убежать до того, как огненная стена сомкнулась за спинами. Уже прошло более 20 лет, но тот страх, который я испытал, останется в памяти на всю жизнь, - рассказывает Анатолий.Лесовод признаётся: впервые увидев лес после верхового пожара, когда ещё пепел и дым витают в воздухе, он почувствовал сильную боль и пустоту.- Я работаю в лесном хозяйстве более 17 лет, и каждый пожар оставляет свой след. Очень жаль видеть погибшие деревья, поэтому мы с коллегами стараемся и восстанавливаем погибшие территории. Лесник – это благородная, но очень сложная работа. Каждый день мы сталкиваемся с трудностями, но они лишь закаляют характер, - говорит он.