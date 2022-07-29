В Иркутске появятся светофоры с совмещённой фазой

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Дополнительную секцию добавят на светофорах на четырёх участках



В Иркутске впервые появятся светофоры с дополнительной секцией, которая разрешает одновременное движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот. Их установят на четырёх участках по улице Декабрьских Событий: на пересечениях с улицами Ямская, Иосифа Уткина, Фридриха Энгельса и Тимирязева.



– На уже имеющихся светофорах будет сделана дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки бело-лунного цвета. Организация движения таким образом в нашем городе используется впервые. Поэтому мы просим автомобилистов и пешеходов быть внимательнее при проезде по указанным улицам. При включении зелёного сигнала и дополнительной секции водитель должен пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать, – подчеркнула руководитель сектора безопасности дорожного движения администрации Иркутска Юлия Ворончихина.



Как отмечают специалисты, появление дополнительных секций повысит безопасность дорожного движения. При этом пропускная способность улицы Декабрьских Событий не изменится. Установка дооборудованных светофоров согласована с ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



