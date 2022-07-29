В Бурятии пройдёт этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука

Соревнования состоятся в Горячинске



С 5 по 8 августа Бурятия примет третий этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука. Турнир проведут в Горячинске.



Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах:

- 3Д – классический лук - 3 -30 м (квалификация + финал);

- 3Д – блочный лук - 5 -45 м (квалификация + финал);

- 3Д – составной лук - 3 -30 м (квалификация + финал);

- 3Д – длинный лук - 3 -30 м (квалификация + финал);

- 3Д – командные соревнования (квалификация + финал).



Участники будут стрелять по мишеням в виде животных на естественном ландшафте, сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.



Программа соревнований



5 августа

16:00 – 19:00 - Мандатная комиссия, техническая комиссия

15:00 – 19:00 - Разминка на пристрелочном поле



6 августа

До 9:30 – Пристрелка

8:00 - 9:00 – Мандатная комиссия, техническая комиссия

9:30 - 10:00 – Торжественное открытие соревнований

10:00 - 13:30 – 1-й квалификационный круг

13:30 - 15:00 – Обед

15:00 - 18:30 – Командные соревнования



7 августа

До 9:30 – Пристрелка

9:30 - 13:00 – 2-й квалификационный круг

13:00 - 14:30 – Обед

14:30 - 17:00 – Финалы личного зачёта

17:30 – Награждение, официальное закрытие соревнований



8 августа

Отъезд участников соревнований



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