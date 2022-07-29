Соревнования состоятся в Горячинске
С 5 по 8 августа Бурятия примет третий этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука. Турнир проведут в Горячинске.
Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах:
- 3Д – классический лук - 3 -30 м (квалификация + финал);
- 3Д – блочный лук - 5 -45 м (квалификация + финал);
- 3Д – составной лук - 3 -30 м (квалификация + финал);
- 3Д – длинный лук - 3 -30 м (квалификация + финал);
- 3Д – командные соревнования (квалификация + финал).
Участники будут стрелять по мишеням в виде животных на естественном ландшафте, сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.
Программа соревнований
5 августа
16:00 – 19:00 - Мандатная комиссия, техническая комиссия
15:00 – 19:00 - Разминка на пристрелочном поле
6 августа
До 9:30 – Пристрелка
8:00 - 9:00 – Мандатная комиссия, техническая комиссия
9:30 - 10:00 – Торжественное открытие соревнований
10:00 - 13:30 – 1-й квалификационный круг
13:30 - 15:00 – Обед
15:00 - 18:30 – Командные соревнования
7 августа
До 9:30 – Пристрелка
9:30 - 13:00 – 2-й квалификационный круг
13:00 - 14:30 – Обед
14:30 - 17:00 – Финалы личного зачёта
17:30 – Награждение, официальное закрытие соревнований
8 августа
Отъезд участников соревнований
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука
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