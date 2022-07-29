Мужчину остановили, так как он был пьян
В селе Петропавловка Джидинского района во время патрулирования сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину.
Росгвардейцы остановили его. Выяснилось, что гражданин находится в исполнительном розыске с 2020 года.
По данным службы судебных приставов, 44-летний житель мужчина в течение длительного времени уклоняется от уплаты алиментов на содержание детей. Долг по алиментам составляет свыше 700 тысяч рублей.
Задержанный мужчина был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности.
В Бурятии росгвардейцы поймали мужчину, которого был в розыске два года
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