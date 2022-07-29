29 июля

28 июля

Популярное

В Бурятии росгвардейцы поймали мужчину, которого был в розыске два года

В Бурятии росгвардейцы поймали мужчину, которого был в розыске два года
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчину остановили, так как он был пьян

В селе Петропавловка Джидинского района во время патрулирования сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину.

Росгвардейцы остановили его. Выяснилось, что гражданин находится в исполнительном розыске с 2020 года.

По данным службы судебных приставов, 44-летний житель мужчина в течение длительного времени уклоняется от уплаты алиментов на содержание детей. Долг по алиментам составляет свыше 700 тысяч рублей.

Задержанный мужчина был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности. 
Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии хозяин горы подсказал шаману, как создать «Место встречи»
В Бурятии хозяин горы подсказал шаману, как создать «Место встречи»
Общество, 29.07.2022
Шаман вместе с родными построили придорожную площадку
В улан-удэнском СИЗО провели шахматный турнир
В улан-удэнском СИЗО провели шахматный турнир
Общество, 29.07.2022
Ребятам также рассказали историю игры
В Улан-Удэ лишённый прав водитель приехал в инспекцию на авто
В Улан-Удэ лишённый прав водитель приехал в инспекцию на авто
Общество, 29.07.2022
Не слишком умного нарушителя ждёт новое наказание  
В Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19
В Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19
Общество, 29.07.2022
Медики разворачивают всё больше коек для больных коронавирусом
До конца года будет разработан мастер-плана города Улан-Удэ
До конца года будет разработан мастер-плана города Улан-Удэ
Общество, 29.07.2022
В августе пройдут обсуждения плана на сессиях с участием горожан
Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек
Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек
Общество, 29.07.2022
Контейнеры будут установлены в публичной зоне театра
В районе Бурятии пройдёт автопробег в честь Дня ВДВ
В районе Бурятии пройдёт автопробег в честь Дня ВДВ
Общество, 29.07.2022
Участники посетят памятные места и мемориалы защитников Отечества
В Улан-Удэ проведут музыкальный пленэр
В Улан-Удэ проведут музыкальный пленэр
Общество, 29.07.2022
«Берёзовый вечер» пройдёт в эту субботу
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 29.07.2022
Воздух прогреется до +28 градусов 
Юбилей худрука Оперного отметят в Улан-Удэ концертами
Юбилей худрука Оперного отметят в Улан-Удэ концертами
Общество, 28.07.2022
Художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов приглашает на юбилейные концерты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^