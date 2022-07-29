В Бурятии росгвардейцы поймали мужчину, которого был в розыске два года

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчину остановили, так как он был пьян



В селе Петропавловка Джидинского района во время патрулирования сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на пьяного мужчину.



Росгвардейцы остановили его. Выяснилось, что гражданин находится в исполнительном розыске с 2020 года.



По данным службы судебных приставов, 44-летний житель мужчина в течение длительного времени уклоняется от уплаты алиментов на содержание детей. Долг по алиментам составляет свыше 700 тысяч рублей.



Задержанный мужчина был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности.

