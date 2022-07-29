В Улан-Удэ лишённый прав водитель приехал в инспекцию на авто

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Не слишком умного нарушителя ждёт новое наказание



Житель Улан-Удэ попался на очень глупом нарушении. Мужчина недавно был осуждён и получил наказание в виде лишения водительских прав. Теперь осуждённый состоит на учёте в уголовно-исполнительной инспекции и обязан регулярно отмечаться там. Однако в инспекцию для обязательной профилактической беседы он приехал… за рулём автомобиля.



Об инциденте сотрудники инспекции тут же сообщили в ГИБДД. Автоинспекторы приехали на место и составили протокол.



- По данному факту в отношении него сотрудниками ГИБДД составлен протокол об административном правонарушении по ст.12.7 ч.2 Кодекса об административных правонарушениях. Судом осуждённому назначено административное наказание в виде 100 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



С 25 июля вступили в силу изменения в законодательства, касающиеся ужесточения ответственности водителей за повторную езду без прав после их лишения. За это может грозить конфискация транспортного средства в пользу государства.



