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В Бурятии хозяин горы подсказал шаману, как создать «Место встречи»

В Бурятии хозяин горы подсказал шаману, как создать «Место встречи»
Общество,  Фото:администрация Заиграевского района; пресс-служба правительства Бурятии
Шаман вместе с родными построили придорожную площадку

28 июля в селе Нарын-Ацагат Заиграевского района Бурятии открыли придорожную площадку. На въезде в село появилась стела, юрта-беседка, символически украшенная лебедем, а также скульптура всадника на коне и гигантская курительная трубка.

Придорожную площадку нарекли «Угтамжын газар» (в переводе с бурятского - место встречи). Автор и творец композиции - житель села Нарын-Ацагат Эрдэм Ранзаев.

- Эту работу мы начали в 2018 году. Вместе с сыном и братом создавали всё. В помощь – грант в 250 тысяч. Я дархан-шаман, и будущий облик мне подсказал хозяин горы. Мы живём в единении со своей землёй, и мы должны её оберегать, сохранять, делать её красивее. Это место как олицетворение нашего гостеприимства - радушное, - рассказал Эрдэм Ранзаев.



 
Автор проекта изготавливал композиции для «Места встречи» у себя дома и во дворе ограды.

18 июля состоялось торжественное открытие этого комплекса, которое посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава Заиграевского района Виталий Шальков отметил, что именно такие неравнодушные люди, безгранично влюблённые в свой край, и создают его историю и остаются в ней на века.

 


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