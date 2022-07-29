В Бурятии хозяин горы подсказал шаману, как создать «Место встречи»

























28 июля в селе Нарын-Ацагат Заиграевского района Бурятии открыли придорожную площадку. На въезде в село появилась стела, юрта-беседка, символически украшенная лебедем, а также скульптура всадника на коне и гигантская курительная трубка.Придорожную площадку нарекли «Угтамжын газар» (в переводе с бурятского - место встречи). Автор и творец композиции - житель села Нарын-Ацагат Эрдэм Ранзаев.- Эту работу мы начали в 2018 году. Вместе с сыном и братом создавали всё. В помощь – грант в 250 тысяч. Я дархан-шаман, и будущий облик мне подсказал хозяин горы. Мы живём в единении со своей землёй, и мы должны её оберегать, сохранять, делать её красивее. Это место как олицетворение нашего гостеприимства - радушное, - рассказал Эрдэм Ранзаев.Автор проекта изготавливал композиции для «Места встречи» у себя дома и во дворе ограды.18 июля состоялось торжественное открытие этого комплекса, которое посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.Глава Заиграевского района Виталий Шальков отметил, что именно такие неравнодушные люди, безгранично влюблённые в свой край, и создают его историю и остаются в ней на века.