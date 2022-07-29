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Под Улан-Удэ гараж-самоволка мешает строительству школы

Под Улан-Удэ гараж-самоволка мешает строительству школы
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Гараж увезут на свалку

В селе Сотниково Иволгинского района хозяин до сих пор не убрал незаконно построенный гараж, мешающий строительству школы. Теперь самоволку демонтируют принудительно.

На месте гаража по проекту построят две спортивные зоны - универсальную площадку для игры в волейбол и баскетбол, и игровую зону, сообщили в пресс-службе управления капстроительства правительства Бурятии.

- При завершении проектирования школы в Сотниково под пятно застройки попали четыре незаконно возведенных гаража. В прошлом году мы совместно с администрацией района предупредили жителей о необходимости демонтажа и переноса построек со стройплощадки. Три гаража вывезли, но остался один гараж. С владельцем договоренность что он его вывезет, но на текущую дату постройка стоит. Мы приняли решение снести этот гараж и увезти на свалку. Так как работы по благоустройству территории и строительству площадок начнутся на следующей неделе, – рассказал начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.


Строительная готовность школы в селе Сотниково 75%. Её сдадут в этом году.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству кровли, внутренних сетей электроснабжения, внутренних инженерных сетей, а также внутренней отделки здания.

Стоимость строительства и оборудования – 421 миллион рублей.

Новая школа в селе Сотниково сможет вместить в себя 250 учеников за одну смену. Она будет оснащена всем современным оборудованием. Здание располагается на территории уже действующей школы, и функционально является самостоятельным комплексом, не зависит от здания старой школы. Кроме учебных классов, предусмотрены спортивный и актовый залы, библиотека и столовая.



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