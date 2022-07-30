Иркутск примет всероссийский фестиваль уличного искусства

Художники разрисуют в городе пятнадцать площадок



В Иркутске начался приём заявок на участие во всероссийском фестивале уличного искусства «Голос улиц». Талантливым художникам предлагают рисовать на подпорных стенках, опорах Глазковского моста, фасадах жилых зданий, трамваях, троллейбусах, объектах инженерной инфраструктуры. Всего на выбор представлено более пятнадцати различных площадок.



Ограничений по опыту, стилю и возрасту для участия в конкурсе нет. Художникам будут предоставлены необходимые материалы и оборудование. Иногородним – проживание и проезд до места проведения мероприятия.



Также в рамках проекта планируются тематические встречи, лекции, мастер-классы, перформансы и конкурсы.



Конкурс пройдёт с 30 августа по 11 сентября. Для участия необходимо ознакомиться с перечнем объектов фестиваля и подготовить эскиз с описанием работы. Заявки с рассказом о себе и своих реализованных проектах принимаются до 14 августа на сайте golos-irkutsk.ru, сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.



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