Это связано с прошедшими дождями
В Улан-Удэ продолжается ремонт дороги по улице Терешковой. Сейчас работы проводятся на четвёртом участке - от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса. Неблагоприятные погодные условия не позволили дорожникам выполнить работы до 31 июля, как было заявлено ранее.
Срок перекрытия движения на участке продлён до 7 августа.
На днях подрядчик приступит к асфальтированию дорожного полотна, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Ремонт участка протяженностью 1,5 км ведёт подрядная организация «Доринвест».
Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться.
Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.
В Улан-Удэ продлили перекрытие дороги на улице Терешковой
Общество, Фото:
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