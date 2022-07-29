В Улан-Удэ продлили перекрытие дороги на улице Терешковой

Это связано с прошедшими дождями



В Улан-Удэ продолжается ремонт дороги по улице Терешковой. Сейчас работы проводятся на четвёртом участке - от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса. Неблагоприятные погодные условия не позволили дорожникам выполнить работы до 31 июля, как было заявлено ранее.



Срок перекрытия движения на участке продлён до 7 августа.



На днях подрядчик приступит к асфальтированию дорожного полотна, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Ремонт участка протяженностью 1,5 км ведёт подрядная организация «Доринвест».



Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться.



Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.



