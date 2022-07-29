В Бурятии оштрафуют хозяев слишком самостоятельных коров

26 июля в селе Иволгинск зафиксировали неорганизованный выпас коров. Нарушение выявили во время рейда, в котором участвовали представители отдела муниципального контроля, управления сельского хозяйства и ветслужбы.
- Установлены владельцы сельскохозяйственных животных. На них составят протоколы. Материалы передадут в административную комиссию района, - сообщает «Иволга-инфо».
Владельцам коров грозят штрафы: на граждан - от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух до шести тысяч; на юридических лиц – от четырёх до десяти тысяч.
- По фотографии видно, что это те же животные, что и на фото жителя от 24 июля. Из всего стада считаны бирки с трёх животных, установлены собственники. Они будут привлечены к административной ответственности. Убедительно просим прогонять скот за пределы населённого пункта и пасти коров в установленных местах, - прокомментировал начальник управления сельского хозяйства Владимир Вахрунов.
Как сообщал «Байкал-Daily», эти же коровы бродили по Иволгинску в середине июля. Местные жители жаловались на животных, которые в том числе забираются в огороды и съедают овощи. Также коровы гадят на улицах и лежат там целыми днями, заграждая проезд.
Тогда же в администрации сельского поселения «Иволгинское» заявили, что таких коров будут помещать на спецстоянку.