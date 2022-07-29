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В Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19

В Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики разворачивают всё больше коек для больных коронавирусом

В Бурятии за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 52 случаев. При этом днём ранее сообщалось о 35 новых пациентах, до этого их было 25, 21, 18 соответственно.

В течение июля в республике заболеваемость ковидом держалась в пределах менее 15 заражённых за сутки. К примеру, месяц назад, 28 июля сообщалось всего о шести заболевших, 27 июня – о семи.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии составляет 137 835. Из них 44,4% (61 247) приходится на жителей Улан-Удэ.

В стационарах сейчас получают лечение 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки госпитализировано 14 пациентов, что также больше обычного.

В отделениях реанимации находится пять пациентов, все они пожилого возраста. Один из них на аппарате ИВЛ.

Медики разворачивают всё больше коек для больных коронавирусом. Сегодня их уже 62, а всего несколько дней назад было вдвое меньше.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 267 больных.

С начала пандемии от коронавируса в Бурятии умерли 3037 человек. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Накануне, 28 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика.

- Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается, — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что власти не вводят никаких новых ограничений, но граждане, которые испытывают беспокойство, могут самостоятельно принимать меры предосторожности, носить маски.

Рост заболеваемости коронавирусом в России Роспотребнадзор связывает с распространением заразных видов «омикрона». 19 июля ведомство сообщило о первых случаях штамма ВА.2.75 в России, который пришёл из Индии и назван «кентавром». Именно он может стать драйвером новой волны заболеваемости осенью этого года, сообщает РБК.

Согласно официальным данным, 28 июля в России зарегистрировано 11,5 тысяч случаев коронавируса. Это максимальный показатель с 13 апреля. Больше всего случаев в Москве — там инфицированных сейчас больше, чем в конце июня в целом по стране (+4477 за последние сутки).


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